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Футбол в Испании
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Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Барселоной" в матче чемпионата Испании

Россиянин забил второй гол за "Сельту", впервые Смолов отличился в гостевом матче против мадридского "Реала"
Федор Смолов EPA-EFE/CHEMA MOYA
Описание
Федор Смолов
© EPA-EFE/CHEMA MOYA

ТАСС, 27 июня. "Сельта" на своем поле сыграла вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе "Барселоны" дублем отметился Луис Суарес (20-я и 67-я минуты), у "Сельты" отличились форвард сборной России Федор Смолов (50), замененный на 60-й минуте, и Яго Аспас (88). "Сельта" не проигрывает пять домашних игр против "Барселоны" подряд (три победы и две ничьи). Капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал 250-й голевой пас за клуб во всех турнирах.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона, в составе команды 30-летний нападающий провел десять матчей в чемпионате страны, этот гол стал для него вторым. В первый раз россиянин отличился 16 февраля в гостевом матче против мадридского "Реала". Смолов стал восьмым россиянином, забивавшим "Барселоне" и "Реалу".

В турнирной таблице испанского первенства "Барселона" идет первой, набрав 69 очков в 32 играх, опережая идущий на втором месте "Реал", который имеет игру в запасе, на одно очко. "Сельта" не проигрывает четыре встречи (две победы и две ничьи), клуб идет на 16-й строчке, имея в активе 34 очка. В следующем туре каталонский клуб 30 июня примет мадридский "Атлетико", "Сельта" в этот же день на выезде сыграет с "Мальоркой".

Ранее в субботу "Атлетик" из Бильбао на своем поле обыграл "Мальорку" со счетом 3:1.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона32216572-3369
2Реал Мадрид31208359-2168
3Атлетико311413439-2255
4Севилья321412645-3354
5Хетафе311310840-2949
6Вильярреал311461149-4048
7Реал Сосьедад311451247-3947
8Валенсия311210941-4446
9Атлетик Бильбао321112936-2845
10Гранада311271237-3643
11Осасуна319111136-4638
12Леванте311151537-4438
13Бетис319101241-4837
14Алавес31981431-4635
15Вальядолид327141127-3735
16Сельта327131231-3734
17Эйбар31881532-4732
18Мальорка32752030-5526
19Леганес315101623-4425
20Эспаньол31591726-5024

 

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