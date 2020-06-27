Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Барселоной" в матче чемпионата Испании

ТАСС, 27 июня. "Сельта" на своем поле сыграла вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.
В составе "Барселоны" дублем отметился Луис Суарес (20-я и 67-я минуты), у "Сельты" отличились форвард сборной России Федор Смолов (50), замененный на 60-й минуте, и Яго Аспас (88). "Сельта" не проигрывает пять домашних игр против "Барселоны" подряд (три победы и две ничьи). Капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал 250-й голевой пас за клуб во всех турнирах.
O curioso caso de Fiodor Smolov. O atacante que só fez gols contra Real e Barcelona. pic.twitter.com/yM9SKABs7L— Fábio Aleixo (@fabiopaleixo) June 27, 2020
Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона, в составе команды 30-летний нападающий провел десять матчей в чемпионате страны, этот гол стал для него вторым. В первый раз россиянин отличился 16 февраля в гостевом матче против мадридского "Реала". Смолов стал восьмым россиянином, забивавшим "Барселоне" и "Реалу".
В турнирной таблице испанского первенства "Барселона" идет первой, набрав 69 очков в 32 играх, опережая идущий на втором месте "Реал", который имеет игру в запасе, на одно очко. "Сельта" не проигрывает четыре встречи (две победы и две ничьи), клуб идет на 16-й строчке, имея в активе 34 очка. В следующем туре каталонский клуб 30 июня примет мадридский "Атлетико", "Сельта" в этот же день на выезде сыграет с "Мальоркой".
Ранее в субботу "Атлетик" из Бильбао на своем поле обыграл "Мальорку" со счетом 3:1.
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|32
|21
|6
|5
|72-33
|69
|2
|Реал Мадрид
|31
|20
|8
|3
|59-21
|68
|3
|Атлетико
|31
|14
|13
|4
|39-22
|55
|4
|Севилья
|32
|14
|12
|6
|45-33
|54
|5
|Хетафе
|31
|13
|10
|8
|40-29
|49
|6
|Вильярреал
|31
|14
|6
|11
|49-40
|48
|7
|Реал Сосьедад
|31
|14
|5
|12
|47-39
|47
|8
|Валенсия
|31
|12
|10
|9
|41-44
|46
|9
|Атлетик Бильбао
|32
|11
|12
|9
|36-28
|45
|10
|Гранада
|31
|12
|7
|12
|37-36
|43
|11
|Осасуна
|31
|9
|11
|11
|36-46
|38
|12
|Леванте
|31
|11
|5
|15
|37-44
|38
|13
|Бетис
|31
|9
|10
|12
|41-48
|37
|14
|Алавес
|31
|9
|8
|14
|31-46
|35
|15
|Вальядолид
|32
|7
|14
|11
|27-37
|35
|16
|Сельта
|32
|7
|13
|12
|31-37
|34
|17
|Эйбар
|31
|8
|8
|15
|32-47
|32
|18
|Мальорка
|32
|7
|5
|20
|30-55
|26
|19
|Леганес
|31
|5
|10
|16
|23-44
|25
|20
|Эспаньол
|31
|5
|9
|17
|26-50
|24