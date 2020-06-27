Гол Смолова помог "Сельте" сыграть вничью с "Барселоной" в матче чемпионата Испании

В составе "Барселоны" дублем отметился Луис Суарес (20-я и 67-я минуты), у "Сельты" отличились форвард сборной России Федор Смолов (50), замененный на 60-й минуте, и Яго Аспас (88). "Сельта" не проигрывает пять домашних игр против "Барселоны" подряд (три победы и две ничьи). Капитан "Барселоны" Лионель Месси сделал 250-й голевой пас за клуб во всех турнирах.

ТАСС, 27 июня. "Сельта" на своем поле сыграла вничью с "Барселоной" в матче 32-го тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:2.

Смолов перешел в испанский клуб зимой на правах аренды до конца сезона, в составе команды 30-летний нападающий провел десять матчей в чемпионате страны, этот гол стал для него вторым. В первый раз россиянин отличился 16 февраля в гостевом матче против мадридского "Реала". Смолов стал восьмым россиянином, забивавшим "Барселоне" и "Реалу".

В турнирной таблице испанского первенства "Барселона" идет первой, набрав 69 очков в 32 играх, опережая идущий на втором месте "Реал", который имеет игру в запасе, на одно очко. "Сельта" не проигрывает четыре встречи (две победы и две ничьи), клуб идет на 16-й строчке, имея в активе 34 очка. В следующем туре каталонский клуб 30 июня примет мадридский "Атлетико", "Сельта" в этот же день на выезде сыграет с "Мальоркой".

Ранее в субботу "Атлетик" из Бильбао на своем поле обыграл "Мальорку" со счетом 3:1.

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.