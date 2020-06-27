Тедеско: молодые футболисты "Спартака" имеют потенциал для роста

"Касаемо самой игры, при подготовке мы ожидали, что "Уфа" будет играть от обороны, так оно и случилось. Если вы посмотрите статистику их выступлений против соперников из верхней части турнирной таблицы, то увидите, что они результативно играют, - сказал Тедеско. - Очень важно было сыграть умно для нашей молодой команды, очень важно было не дать "Уфе" играть в тот футбол, в который она хочет, у нас сегодня это получилось. Сводня мы сыграли умно, у нас были моменты для взятия ворот, я могу сказать, что сегодня футболисты выполнили поставленную задачу".

"Хотел бы отметить хорошую игру линии защиты, хорошо сыграл Ещенко, Маслов и Гапонов неплохо выступили, хорошо себя показали. Где-то они могли сыграть поумнее, похитрее, но это вопрос возраста, особенно при начале атаки, у всех этих ребят есть потенциал для роста, поэтому они с нами и выходят на поле играть. У нас скамейка небольшая, у нас нет 25 человек в списке, поэтому на протяжении чемпионата у молодых ребят будут еще шансы выйти на поле. Можно сказать, что это будущее "Спартака", если они продолжат прогрессировать и смогут закрепиться в составе", - добавил главный тренер "Спартака".

Тедеско отметил, что в команде нет проблем с коронавирусом. "По счастью, на данный момент в команде проблем с коронавирусом нет, кроме Бакаева, других случаев не было. Игроки постоянно проходят обследования, делаем все, чтобы повторных случаев не было", - сказал Тедеско.