Ласицкене не поддерживает обращение комиссии спортсменов к МОК и призывает выплатить штраф

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене не поддерживает открытое письмо комиссии спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в адрес World Athletics и Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом она заявила журналистам.

Ранее в субботу глава комиссии спортсменов ВФЛА двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева опубликовала в Instagram текст письма, в котором спортсмены обратились к организациям с просьбой допустить их к международным стартам в случае неуплаты ВФЛА штрафа в размере $5 млн в срок до 1 июля 2020 года.

"Не знаю, кто писал это письмо, но я его не подписывала и как действующий спортсмен точно не поддерживаю. Оно не конструктивно, считаю, что делать подобные заявления стоило еще в марте, а бороться за легкоатлетов в юридическом поле надо было последние несколько лет, но ничего этого не было. Сейчас наш единственный шанс - выполнить взятые на себя обязательства, включая выплату штрафа в срок. Все остальное за 3-4 дня до дедлайна выглядит попыткой сорвать все договоренности. Отказом от своих обязательств мы лишь уничтожаем нашу легкую атлетику", - сказала Ласицкене.

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов, в настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификации документов по делу легкоатлета Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе. Ранее ведущие российские легкоатлеты Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова обратились с открытым письмо к президенту России Владимиру Путину по поводу ситуации в российской легкой атлетике.