Маслов: "Спартак" в матче с ЦСКА будет отталкиваться от своей игры

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" в следующем матче Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА будут отталкиваться от своей игры. Об этом журналистам рассказал защитник красно-белых Павел Маслов.

ЦСКА и "Спартак" сыграют 30 июня в 25-м туре РПЛ. Встреча пройдет на "ВЭБ-Арене".

"Мы ничего не ждем [от матча с ЦСКА], будем отталкиваться от себя и стараться победить. Сыграем ли первым номером? Это потом скажет нам главный тренер", - сказал он.

В субботу в матче 24-го тура "Спартак" дома сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0. На 88-й минуте форвард "Спартака" Александр Соболев забил мяч. После просмотра повтора, его отменили из-за офсайда. В компенсированное время арбитры прибегли к помощи VAR, чтобы рассмотреть момент, в котором голкипер "Уфы" Александр Беленов остановил мяч на линии ворот.

"Судейство не буду комментировать, в раздевалке смотрели и пришли к единогласному мнению, но не буду его говорить. Отсутствие Джикии (защитник пропускал матч из-за дисквалификации - прим. ТАСС) - это, конечно, потеря, но мы все вместе тренируемся, выкладываемся, были уверены друг в друге", - отметил он.