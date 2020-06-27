Мостовой: "Спартак" сумел оказать давление на футболистов "Уфы" в концовке матча

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболистам "Спартака" удалось оказать давление на соперников из "Уфы" в последние 10-15 минут матча благодаря заменам. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник красно-белых и сборной России Александр Мостовой.

В субботу "Спартак" дома сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги.

"Спартак" имел возможность забить, последние 10-15 минут задавил соперника, 75 минут была равная игра с моментами неплохими у "Уфы". Поддавили немного, когда вышел [Александр] Соболев", - сказал Мостовой.

На 88-й минуте Соболев забил мяч. После просмотра повтора, его отменили из-за офсайда. В компенсированное время арбитры прибегли к помощи системы видеоассистента рефери, чтобы рассмотреть момент, в котором голкипер "Уфы" Александр Беленов остановил мяч на линии ворот.

"К первому мячу еще было какое-то недоверие, но при детальном просмотре мы увидели, что Жиго находился на линии мяча и вратаря перекрыл. Вратарь бы не отбил, но если в правилах написано о помехе, то ничего не сделаешь. Во втором же моменте было видно, что мяч лежал на ноге у вратаря", - отметил Мостовой.