Мостовой: Смолов в матче с "Барселоной" был не особо заметен

В субботу Смолов забил свой второй мяч за "Сельту" после того, как зимой перешел в клуб на правах аренды из "Локомотива". В первый раз россиянин отличился 16 февраля в гостевом матче против мадридского "Реала". Смолов стал восьмым россиянином, забивавшим "Барселоне" и "Реалу".

"Смолов появился в основе. Учитывая, что последний матч он играл не с начала, я сказал, что он забьет. В игре его особо заметно не было, ему покатили мяч на пустые ворота", - сказал Мостовой.

"После мяча, забитого "Реалу", прошло много времени. Во многих играх его меняли, даже не выпускали. Могу сказать, что он осваивается", - добавил он.

За "Сельту" 30-летний нападающий провел 10 матчей.