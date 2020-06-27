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Футбол в Испании

Мостовой: Смолов в матче с "Барселоной" был не особо заметен

По мнению бывшего футболиста "Сельты", Федор еще не до конца освоился в команде
Александр Мостовой Михаил Солунин/ТАСС
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Александр Мостовой
© Михаил Солунин/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболист испанской "Сельты" Федор Смолов сыграл недостаточно ярко в матче чемпионата Испании с "Барселоной", несмотря на забитый гол. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой.

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В субботу Смолов забил свой второй мяч за "Сельту" после того, как зимой перешел в клуб на правах аренды из "Локомотива". В первый раз россиянин отличился 16 февраля в гостевом матче против мадридского "Реала". Смолов стал восьмым россиянином, забивавшим "Барселоне" и "Реалу".

"Смолов появился в основе. Учитывая, что последний матч он играл не с начала, я сказал, что он забьет. В игре его особо заметно не было, ему покатили мяч на пустые ворота", - сказал Мостовой.

"После мяча, забитого "Реалу", прошло много времени. Во многих играх его меняли, даже не выпускали. Могу сказать, что он осваивается", - добавил он.

За "Сельту" 30-летний нападающий провел 10 матчей.

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