Мостовой: Смолов в матче с "Барселоной" был не особо заметен

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболист испанской "Сельты" Федор Смолов сыграл недостаточно ярко в матче чемпионата Испании с "Барселоной", несмотря на забитый гол. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник "Сельты" Александр Мостовой.
В субботу Смолов забил свой второй мяч за "Сельту" после того, как зимой перешел в клуб на правах аренды из "Локомотива". В первый раз россиянин отличился 16 февраля в гостевом матче против мадридского "Реала". Смолов стал восьмым россиянином, забивавшим "Барселоне" и "Реалу".
"Смолов появился в основе. Учитывая, что последний матч он играл не с начала, я сказал, что он забьет. В игре его особо заметно не было, ему покатили мяч на пустые ворота", - сказал Мостовой.
"После мяча, забитого "Реалу", прошло много времени. Во многих играх его меняли, даже не выпускали. Могу сказать, что он осваивается", - добавил он.
За "Сельту" 30-летний нападающий провел 10 матчей.