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Футбол в России

Николич остался доволен игрой "Локомотива" в первом тайме матча с "Рубином"

Железнодорожники оба мяча забили в первой половине встречи усилиями Алексея Миранчука

КАЗАНЬ, 27 июня. /ТАСС/. Главный тренер футбольного клуба "Локомотив" Марко Николич рассказал, что остался доволен игрой своей команды в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Рубином", особенно ему понравились действия игроков в первом тайме. Об этом он рассказал журналистам.

В субботу "Локомотив" на выезде обыграл "Рубин" со счетом 2:0. Оба мяча забил Алексей Миранчук в первой половине встречи.

"Локомотив" играл очень хорошо, и мы довольны тем, что увозим три очка, так как "Рубин" - очень достойный соперник. Мне очень понравилась игра, особенно в первом тайме. Я думаю, процент нашего владения мячом составлял 60% и даже больше", - сказал Николич.

В следующем туре подопечные Николича 30 июня примут самарские "Крылья Советов".

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