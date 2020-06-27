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Футбол в России

"Ростов" основным составом обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России

В составе "Ростова" отличились Павел Мамаев и Алексей Ионов, у "Арсенала" гол забил Евгений Луценко
Описание
© Валерий Матыцин/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. "Ростов" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена".

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У "Ростова" мячи забили Павел Мамаев (1-я минута) и Алексей Ионов (17), в составе "Арсенала" отличился Евгений Луценко (58). Лучшим игроком встречи признан полузащитник "Арсенала" Даниил Лесовой. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален форвард "Ростова" Данила Прошляков, появившийся на поле на 52-й минуте встречи.

На 67-й минуте на замену вышел игрок "Ростова" Хорен Байрамян, ранее в субботу пресс-служба РПЛ сообщила, что игрок прошел карантин после положительного результата теста на коронавирус, сданного 12 июня. В составе "Арсенала" первый матч провел бывший голкипер петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин.

В матче против "Арсенала" "Ростов" сыграл основным составом. В прошлом туре "Ростов", основная и молодежная команды которого ушли на карантин в связи со случаями заражения коронавирусом, не смог договориться с "Сочи" о переносе игры и был вынужден выставить команду, составленную из игроков академии. Встреча завершилась поражением со счетом 1:10.

"Ростов" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Арсенал" потерпел четвертое поражение в лиге кряду, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 28 очков. В следующем туре "Ростов" 1 июля примет "Краснодар", тульская команда в этот же день дома сыграет с грозненским "Ахматом".

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24175250-1156
2Локомотив24145535-2547
3Ростов24125742-4541
4Краснодар22118336-2241
5ЦСКА24107729-2637
6Спартак24951027-2532
7Динамо2387820-2531
8Уфа24710718-2031
9Арсенал24841228-3228
10Сочи24771037-3028
11Рубин24681014-2526
12Урал23671027-4325
13Тамбов23741227-2925
14Ахмат24591021-3224
15Оренбург23651226-3723
16Крылья Советов24641425-3522

 

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