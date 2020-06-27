"Ростов" основным составом обыграл "Арсенал" в матче чемпионата России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 июня. /ТАСС/. "Ростов" на своем поле обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе "Ростов-Арена".
У "Ростова" мячи забили Павел Мамаев (1-я минута) и Алексей Ионов (17), в составе "Арсенала" отличился Евгений Луценко (58). Лучшим игроком встречи признан полузащитник "Арсенала" Даниил Лесовой. В добавленное ко второму тайму время за вторую желтую карточку был удален форвард "Ростова" Данила Прошляков, появившийся на поле на 52-й минуте встречи.
На 67-й минуте на замену вышел игрок "Ростова" Хорен Байрамян, ранее в субботу пресс-служба РПЛ сообщила, что игрок прошел карантин после положительного результата теста на коронавирус, сданного 12 июня. В составе "Арсенала" первый матч провел бывший голкипер петербургского "Зенита" Юрий Лодыгин.
В матче против "Арсенала" "Ростов" сыграл основным составом. В прошлом туре "Ростов", основная и молодежная команды которого ушли на карантин в связи со случаями заражения коронавирусом, не смог договориться с "Сочи" о переносе игры и был вынужден выставить команду, составленную из игроков академии. Встреча завершилась поражением со счетом 1:10.
"Ростов" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. "Арсенал" потерпел четвертое поражение в лиге кряду, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 28 очков. В следующем туре "Ростов" 1 июля примет "Краснодар", тульская команда в этот же день дома сыграет с грозненским "Ахматом".
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|17
|5
|2
|50-11
|56
|2
|Локомотив
|24
|14
|5
|5
|35-25
|47
|3
|Ростов
|24
|12
|5
|7
|42-45
|41
|4
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|5
|ЦСКА
|24
|10
|7
|7
|29-26
|37
|6
|Спартак
|24
|9
|5
|10
|27-25
|32
|7
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|20-25
|31
|8
|Уфа
|24
|7
|10
|7
|18-20
|31
|9
|Арсенал
|24
|8
|4
|12
|28-32
|28
|10
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|11
|Рубин
|24
|6
|8
|10
|14-25
|26
|12
|Урал
|23
|6
|7
|10
|27-43
|25
|13
|Тамбов
|23
|7
|4
|12
|27-29
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Оренбург
|23
|6
|5
|12
|26-37
|23
|16
|Крылья Советов
|24
|6
|4
|14
|25-35
|22