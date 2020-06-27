Новиков: матч между "Динамо" и ЦСКА получился не очень интересным для зрителей

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Игра 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими "Динамо" и ЦСКА получилась не очень интересной для зрителей. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер бело-голубых Кирилл Новиков.

"Обе команды действовали очень осторожно, игра была за шесть очков, минимум опасных моментов, больше контроля мяча. Наверное, игра получилась не очень интересной для зрителей", - сказал Новиков.

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. Спустя два дня, в день игры против "Краснодара", московский клуб сообщил о том, что у трех игроков главной команды бело-голубых диагностирован коронавирус (у Клинтона Н'Жи, Себастьяна Шиманьского и Шарля Каборе); по согласованию с соперником встреча была перенесена на 19 июля. Согласно регламенту возобновления сезона в РПЛ, динамовцы с 16 июня сели на двухнедельный карантин. 26 июня президент премьер-лиги Сергей Прядкин заявил, что столичный Роспотребнадзор должен представить "Динамо" предписание по матчу с ЦСКА.

"Сидели в номерах, делали упражнения по Zoom, надеялись, что вечером в пятницу мы выйдем и потренируемся. К сожалению, разрешение не получили, потренироваться не удалось. Письмо от Роспотребнадзора получили ночью, что сможем играть. Понятно, что верили до конца, что сможем сыграть, были готовы к любому развитию ситуации, были на связи с главным тренером "Динамо-2", - отметил Новиков.

"Динамо" занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 31 очко после 23 игр. В 25-м туре команда Новикова 1 июля на выезде сыграет с "Сочи". Игра начнется в 20:00 мск.