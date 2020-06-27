Непомнящий вышел в полуфинал шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 27 июня. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил соотечественника Владислава Артемьева во втором матче четвертьфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters и вышел в полуфинал соревнований, которые в режиме онлайн организовал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. Во втором матче Непомнящий одержал две победы, третья партия завершилась вничью. В первом матче он также выиграл две партии, а третью завершил вничью.

В полуфинал также вышел Карлсен, обыгравший в двух матчах американца Фабиано Каруану.

В полуфинале Непомнящий сыграет с победителем матча между Анишем Гири из Нидерландов и россиянином Александром Грищуком. Первый матч в этом противостоянии завершился победой Гири, вторая встреча пройдет в воскресенье. Карлсен сыграет с победителем пары Дин Лижэнь (Китай) - Хикару Накамура (США), первый матч выиграл китаец. Полуфиналы состоятся с 30 июня по 2 июля, финал - 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн.