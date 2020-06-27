МЮ в дополнительное время обыграл "Норвич" и вышел в полуфинал Кубка Англии

ТАСС, 27 июня. "Манчестер Юнайтед" на выезде со счетом 2:1 обыграл "Норвич" в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу.

В составе победителей мячи забили Одион Игало (51-я минута) и Гарри Магуайр (118), у проигравших отличился Тодд Кантуэлл (75). На 89-й минуте встречи защитник "Норвича" Тим Клозе получил прямую красную карточку. Для манчестерской команды выход в полуфинал стал 30-м в истории, этот результат является лучшим за всю историю турнира.

В воскресенье в других четвертьфинальных играх встретятся "Шеффилд Юнайтед" с "Арсеналом", "Лестер" с "Челси" и "Ньюкасл" с "Манчестер Сити". Соперника по полуфиналу "Манчестер Юнайтед" узнает в результате жеребьевки.

Полуфинальные встречи пройдут 18 и 19 июля, финальный матч - 1 августа.