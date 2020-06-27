Непомнящий считает "Спартак" фаворитом предстоящего дерби с ЦСКА

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Бывший советник президента футбольного клуба ЦСКА по спортивным вопросам Валерий Непомнящий считает, что "Спартак" будет фаворитом в матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против армейцев. Такое мнение Непомнящий высказал ТАСС.

ЦСКА в субботу на "ВТБ-Арене" в Москве сыграл вничью с "Динамо" в матче 24-го тура РПЛ, встреча завершилась со счетом 0:0. В концовке, получив вторую желтую карточку, с поля был удален полузащитник красно-синих Яка Бийол.

"Счет по игре, закономерный. Обидно, что ЦСКА не смог использовать то, что "Динамо" не совсем было готово к этой игре. Получилось так, что доминировать не удалось", - сказал Непомнящий.

"Команде нужны очки. Нет никаких гарантий того, что выйдут свежие игроки и усилят игру", - добавил он, отвечая на вопрос, почему тренерский штаб ЦСКА в матче с "Динамо" провел всего две замены.

В 25-м туре ЦСКА дома сыграет со "Спартаком", встреча состоится 30 июня. Красно-белые в субботу на своем поле сыграли вничью с "Уфой". В концовке матча у команды Доменико Тедеско было два голевых момента - в первом взятие ворот после удара Александра Соболева было отменено после вмешательства системы видеоассистента рефери из-за офсайда, а во втором голкипер уфимцев Александр Беленов после его же удара в последний момент не дал мячу полностью пересечь линию ворот. "Спартак" сегодня смотрелся подвижнее и агрессивнее. В этом смысле перед дерби фаворитом выглядят красно-белые", - отметил собеседник агентства, сравнивая игру ближайшего соперника ЦСКА и выступление самих армейцев во встрече с "Динамо".

"У ЦСКА болезнь - команда никак не может найти оптимальное сочетание в обороне, все время выходят новые игроки. Уже столько игр сыграно, а в обороне не играет один и тот же состав. Причины разные, но это самая большая проблема. Для меня большая загадка - кто и как будет готовиться к игре против "Спартака" в обороне", - резюмировал Непомнящий.