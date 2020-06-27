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Футбол в России

Карпин: футболистам "Ростова" можно поставить памятник за победу над "Арсеналом"

В субботу "Ростов" основным составом обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1, команда прошла двухнедельный карантин из-за случаев заражения коронавирусом
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин Елена Афонина/ТАСС
Описание
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин
© Елена Афонина/ТАСС

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Игрокам "Ростова" можно поставить памятник, учитывая их физическую готовность, за победу над тульским "Арсеналом" в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Таким мнением в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

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В субботу "Ростов" основным составом на своем поле обыграл "Арсенал" со счетом 2:1. Ранее в "Ростове" у шести футболистов обнаружили коронавирусную инфекцию. Основной состав и тренерский штаб ушли на карантин без возможности тренироваться. 19 июня "Ростов" в гостевом матче РПЛ уступил "Сочи" со счетом 1:10, в составе команды вышли игроки клубной академии.

"Победу одержали за счет морально-волевых качеств. Этим ребятам можно памятник ставить. После произошедшего они нашли в себе силы и завоевали три очка", - сказал Карпин.

"Ростов" поднялся на третье место в турнирной таблице, набрав 41 очко. В следующем туре "Ростов" 1 июля примет "Краснодар".

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