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Футбол в России

Черевченко: футболисты "Ростова" одержали заслуженную победу в матче с "Арсеналом"

В субботу "Арсенал" на выезде уступил "Ростову" со счетом 1:2
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Главный тренер тульского "Арсенала" Игорь Черевченко
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 27 июня. Футбольный клуб "Ростов" одержал заслуженную победу в домашнем матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) с тульским "Арсеналом". Такое мнение главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко высказал после игры в эфире телеканала "Матч Премьер".

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В субботу "Ростов" основным составом дома переиграл "Арсенал" со счетом 2:1. Предыдущий матч в РПЛ против "Сочи" "Ростов" провел командой академии, так как основной и молодежный составы клуба ушли на карантин из-за шести случаев заражения коронавирусом.

"Ростов" выиграл очень много единоборств и одержал заслуженную победу, - отметил Черевченко. - Даже не знаю, как объяснить первый пропущенный мяч. Соперник выбивает мяч на 60 метров, и два наших игрока не могут сориентироваться в данной ситуации. Пропустив два мяча, сделал замены, за счет которых намеривались увеличить скорость атаки. Но лучше бы эти замены не делал".

"Арсенал" потерпел четвертое поражение в лиге кряду, клуб располагается на девятой строчке, имея в активе 28 очков. Тульская команда 1 июля дома сыграет с грозненским "Ахматом".

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