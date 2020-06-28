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Футбол в Италии

"Лацио" одержал волевую победу над "Фиорентиной" в матче чемпионата Италии по футболу

"Лацио" занимает вторую строчку в турнирной таблице, отставание от "Ювентуса" составляет четыре очка
Описание
© EPA-EFE/ANGELO CARCONI

ТАСС, 28 июня. "Лацио" дома обыграл "Фиорентину" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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В составе "Лацио" отличились Чиро Иммобиле (67-я минута, с пенальти) и Луис Альберто (83), у "Фиорентины" мяч забил Франк Рибери (25-я минута). В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получили форвард "Фиорентины" Душан Влахович и главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

"Фиорентина" не проигрывала четыре матча подряд в чемпионате, в предыдущий раз клуб уступил 8 февраля в домашнем матче против "Аталанты" (1:2).

В турнирной таблице "Лацио" располагается на второй строчке, набрав 65 очков, отставание от "Ювентуса" составляет четыре очка. "Фиорентина" занимает 13-е место, в активе клуба 31 очко. В следующем туре "Лацио" на выезде сыграет с "Торино" 30 июня, "Фиорентина" примет "Сассуоло" 1 июля.

Ранее в субботу "Кальяри" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 4:2, "Брешия" и "Дженоа" не смогли выявить победителя (2:2).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус28223356-2469
2Лацио28205364-2765
3Интер27177354-2858
4Аталанта27166577-3754
5Рома27146753-3148
6Наполи27126943-3642
7Парма271161037-3339
8Милан271161032-3539
9Верона27108931-2938
10Кальяри281081047-4438
11Болонья27971138-4434
12Сассуоло27961245-4633
13Фиорентина287101134-3931
14Торино28941532-5031
15Удинезе27771321-3828
16Сампдория27751530-4826
17Дженоа28681434-5326
18Лечче28671535-6425
19СПАЛ27531920-4518
20Брешия28461825-5218

 

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