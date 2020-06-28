"Лацио" одержал волевую победу над "Фиорентиной" в матче чемпионата Италии по футболу

ТАСС, 28 июня. "Лацио" дома обыграл "Фиорентину" в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

"Ювентус" разгромил "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

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В составе "Лацио" отличились Чиро Иммобиле (67-я минута, с пенальти) и Луис Альберто (83), у "Фиорентины" мяч забил Франк Рибери (25-я минута). В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получили форвард "Фиорентины" Душан Влахович и главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги.

"Фиорентина" не проигрывала четыре матча подряд в чемпионате, в предыдущий раз клуб уступил 8 февраля в домашнем матче против "Аталанты" (1:2).

В турнирной таблице "Лацио" располагается на второй строчке, набрав 65 очков, отставание от "Ювентуса" составляет четыре очка. "Фиорентина" занимает 13-е место, в активе клуба 31 очко. В следующем туре "Лацио" на выезде сыграет с "Торино" 30 июня, "Фиорентина" примет "Сассуоло" 1 июля.

Ранее в субботу "Кальяри" на своем поле обыграл "Торино" со счетом 4:2, "Брешия" и "Дженоа" не смогли выявить победителя (2:2).

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.