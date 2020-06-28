Умер бывший тренер сборной Сербии и Черногории по футболу Илия Петкович

ТАСС, 28 июня. Бывший главный тренер сборной Сербии и Черногории по футболу Илия Петкович умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба Футбольного союза Сербии.

Как сообщает газета "Вечерне новости", Петкович был госпитализирован в понедельник из-за язвы двенадцатиперстной кишки. Затем он сдал тест на коронавирус, результат которого оказался положительным, после чего у него начались серьезные проблемы с сердцем и легкими.

Петкович выступал за белградский ОФК и французский "Труа". В составе сборной Югославии он провел 43 матча и забил шесть мячей, став серебряным призером чемпионата Европы 1968 года.

С 2000 по 2001 год Петкович являлся главным тренером сборной Югославии, с 2003 по 2006 год возглавлял сборную Сербии и Черногории. Он выиграл чемпионат Швейцарии с "Серветтом" в 1994 году. Также он работал главным тренером в ОФК, греческом "Арисе", катарском "Аль-Ахли", китайском "Шанхай Шэньхуа" и других клубах. Последние годы являлся президентом Белградской федерации футбола.