Нурмагомедов поздравил Порье с победой на турнире UFC в США

ТАСС, 28 июня. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поздравил своего бывшего соперника американца Дастина Порье с победой в поединке против новозеландца Дэна Хукера. Об этом он написал в своем Twitter.

Бой между Порье и Хукером прошел на турнире UFC в Лас-Вегасе в ночь на воскресенье. Порье по итогам пяти раундов победил единогласным решением судей.

"Поздравляю Дастина Порье. Отличный бой", - написал Нурмагомедов.

Последний бой Нурмагомедов провел 7 сентября 2019 года, в котором защитил чемпионский титул в поединке с Порье. Ранее президент UFC Дэйна Уайт сообщал, что следующий бой Нурмагомедов проведет против американца Джастина Гэтжи.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 - досрочно), ни одного поражения. В активе 31-летнего Порье 26 побед (19 досрочно) и 6 поражений.