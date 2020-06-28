СМИ: игрокам НБА разрешат менять фамилии на майках заявлениями о социальной справедливости

ТАСС, 28 июня. Игрокам клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) разрешат менять фамилии на своих игровых майках на заявления о социальной справедливости. Об этом в своем Twitter сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания.

"НБА и профсоюз игроков планируют разрешить игрокам заменять фамилию на майках заявлением о социальной справедливости", - написал Чарания.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30, сезон должен возобновиться 30 июля. Некоторые команды уже приступили к тренировкам на добровольной основе в Disney World (Орландо, штат Флорида), где планируется проведение оставшихся матчей.

Повышенное внимание к теме использования расовых стереотипов и дискриминации по цвету кожи приковано в мире с конца мая, когда в США при задержании погиб афроамериканец Джордж Флойд, против которого полицейские использовали жесткий удушающий прием. Смерть Флойда также стала поводом для массовых выступлений во многих странах мира. Активисты движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") требуют покончить с полицейским произволом и имеющим много проявлений системным расизмом в западном обществе.