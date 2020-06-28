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Мировой футбол

Футболист "Барселоны" Артур прибыл для прохождения медосмотра для перехода в "Ювентус"

Бразилец выступает за испанский клуб с лета 2018 года
Артур EPA-EFE/Enric Fontcuberta
Описание
Артур
© EPA-EFE/Enric Fontcuberta

ТАСС, 28 июня. Полузащитник испанского футбольного клуба "Барселона" Артур прибыл в итальянский Турин для прохождения медосмотра перед трансфером в "Ювентус". Об этом сообщает портал sport.es.

По информации источника, после прохождения медосмотра футболист подпишет контракт с итальянским клубом.

Артур перешел в "Барселону" летом 2018 года из бразильского "Гремио". В общей сложности полузащитник провел 71 матч в составе испанской команды, забив четыре мяча и отдав шесть голевых передач. За сборную Бразилии Артур принял участие в 20 играх.

Чемпионаты Испании и Италии возобновлены после паузы, вызванной пандемией. "Барселона" занимает второе место в испанском первенстве, набрав одинаковое количество очков (по 68 после 31 матча) с мадридским "Реалом", но уступая по дополнительным показателям. "Ювентус" лидирует в чемпионате Италии, набрав 66 очков после 27 туров.

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