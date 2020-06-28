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ММА

Порье отправился в больницу после победы на турнире UFC

В воскресенье американец победил новозеландца Дэна Хукера

ТАСС, 28 июня. Американец Дастин Порье отправился в больницу на обследование после победы над новозеландцем Дэном Хукером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в США. Об этом спортсмен сообщил в сторис в Instagram.

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Бой между Порье и Хукером прошел на турнире UFC в Лас-Вегасе в воскресенье. Порье по итогам пяти раундов победил единогласным решением судей.

"Это было весело, отправляюсь в больницу, где пройду сканирование головы", - сказал Порье.

В активе 31-летнего Порье 26 побед (19 досрочно) и 6 поражений. 7 сентября 2019 года американец проиграл в бою за титул чемпиона россиянину Хабибу Нурмагомедову.

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