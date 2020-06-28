Бывший футболист сборной Словакии Чишовский умер в возрасте 40 лет

ТАСС, 28 июня. Бывший игрок сборной Словакии по футболу Мариан Чишовский скончался на 41-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба чешского клуба "Виктория" (Пльзень), в котором защитник завершил карьеру в 2014 году.

В этот год у Чишовского был диагностирован боковой амиотрофический склероз. От этого заболевания 18 сентября 2019 года скончался бывший футболист петербургского "Зенита" и сборной Нидерландов Фернандо Риксен, ему было 43 года. Болезнь является неизлечимой на данный момент, в среднем продолжительность жизни после обнаружения заболевания составляет 3-5 лет. При этом британский физик-теоретик Стивен Хокинг жил с подобным заболеванием 55 лет, он скончался 14 марта 2018 года в возрасте 76 лет.

"Сегодня очень печальный день. Мы должны с тяжелым сердцем объявить, что Мариан Чишовский оставил нас навсегда. Искренние соболезнования всей семье футбольного клуба "Виктория", - говорится в сообщении пресс-службы команды из Пльзени.

В составе "Виктории" Чишовский стал чемпионом Чехии по итогам сезона-2012/13. Помимо этого он выступал за "Тимишоару" из Румынии, а также словацкие "Гуменне", "Интер", "Жилину" и "Артмедиа Петержалка", трижды выиграв чемпионат Словакии (два раза - в составе братиславского "Интера", один - в составе "Артмедии Петержалка"). За сборную Словакии Чишовский провел 15 матчей.