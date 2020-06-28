Футболист "Уотфорда" Грей провел вечеринку, нарушив правила по борьбе с коронавирусом

ТАСС, 28 июня. Нападающий английского футбольного клуба "Уотфорд" Андре Грей устроил вечеринку в честь дня рождения, нарушив правила по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает британское издание Mirror.

По данным издания, Грей в день своего 29-летия 26 июня организовал в своем особняке вечеринку, в которой приняли участие 20 человек. При этом в Великобритании в рамках борьбы с распространением коронавируса до сих пор существуют ограничения, согласно которым гражданам не рекомендуется собираться группами более чем в шесть человек, а игрокам английского чемпионата предписано избегать любые массовые мероприятия, оставаясь в семейном кругу. Сообщается, что среди гостей праздника также был замечен еще один футболист "Уотфорда" - Домингос Квина.

"Футбольному клубу "Уотфорд" известно о сообщениях в социальных сетях, которые предполагают, что два наших игрока нарушили правительственные протоколы. Клуб займется расследованием этого дела и проведет необходимые беседы с футболистами", - сообщили в пресс-службе английской команды.

Чемпионат Англии возобновился 17 июня. Матчи проводятся с соблюдением мер безопасности, без зрителей. "Уотфорд" занимает 16-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков после 31 матча. В воскресенье "Уотфорд" на домашней арене сыграет с "Саутгемптоном".