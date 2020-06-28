СМИ: Почеттино может стать главным тренером ФК "Бенфика"

ТАСС, 28 июня. Португальский футбольный клуб "Бенфика" ведет переговоры с бывшим главным тренером английского "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино. Об этом сообщает британское издание The Sun.

По данным издания, руководство португальской команды уже связалось с 48-летним аргентинским специалистом, обозначив финансовые условия. Нынешним главным тренером "Бенфики" является португалец Бруну Лаже, контракт с которым рассчитан до 30 июня 2024 года.

"Бенфика" занимает второе место в чемпионате Португалии, набрав 64 очка после 28 матчей. Лиссабонцы отстают от лидера первенства "Порту" на три очка.

Почеттино был главным тренером "Тоттенхэма" с мая 2014 года по ноябрь 2019-го. Под руководством аргентинца клуб из Лондона впервые в истории вышел в финал Лиги чемпионов (в сезоне-2018/19), где уступил английскому "Ливерпулю" со счетом 0:2. Также Почеттино вывел команду в финал Кубка английской лиги сезона-2014/15, в котором клуб проиграл лондонскому "Челси" со счетом 0:2.

Почеттино четыре раза признавался лучшим тренером месяца в чемпионате Англии. Ранее специалист возглавлял английский "Саутгемптон" и испанский "Эспаньол".