Игроки и руководство "Спартака" пропустили открытие памятника Черенкову из-за коронавируса

Открытие памятника состоялось в воскресенье. На мероприятие пришло около 300 человек, среди которых были экс-игроки "Спартака" Сергей Шавло, Юрий Гаврилов, Сергей Родионов.

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Игроки и руководство футбольного клуба "Спартак" пропустили открытие памятника бывшему полузащитнику красно-белых и сборной СССР Федору Черенкову на Троекуровском кладбище из-за эпидемиологической обстановки, связанной с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе "Спартака" Антон Лисин.

"Из-за того, что мы ожидали прихода большого количества болельщиков на открытие памятника, решили пока воздержаться от посещения мероприятия. Это касается руководства и игроков, всех, кто задействован в первой команде", - сказал Лисин.

На вопрос о том, когда футболисты собираются посетить могилу Черенкова, пресс-атташе "Спартака" не дал конкретного ответа. "Есть традиция приходить в день рождения Федора Федоровича 25 июля, но мы надеемся, что в этом году у нас будет уважительная причина (в этот день в Екатеринбурге состоится финал Олимп - Кубка России, "Спартак" в полуфинале турнира на выезде сыграет с петербургским "Зенитом" - прим. ТАСС)", - добавил собеседник агентства.

"Спартак" после 24 туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги, набрав 32 очка. В 25-м туре красно-белые на выезде сыграют с ЦСКА, который с 37 очками располагается на пятой строчке. Игра состоится 30 июня, начало - 20:30 мск.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994); в 1983 и 1989 годах Черенкова признавали лучшим футболистом страны. За сборную СССР Черенков провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды он стал бронзовым призером Олимпийских игр.