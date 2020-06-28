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Хоккей с мячом

Чемпионат России по хоккею с мячом может стартовать 9-10 ноября

По словам главы Федерации хоккея с мячом России Бориса Скрынника, свое участие в чемпионате подтвердили все команды суперлиги
Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Федерация хоккея с мячом России (ФХМР) планирует начать чемпионат страны 9-10 ноября. Об этом ТАСС рассказал президент ФХМР и глава Международной федерации хоккея с мячом Борис Скрынник.

Чемпионат России сезона-2019/20 был приостановлен из-за пандемии коронавируса. 21 марта "СКА-Нефтяник" и московское "Динамо" должны были сыграть финальный матч. Ранее ФХМР отменила встречи за третье место между "Енисеем" и "Водником".

"Календарь практически готов, есть только еще определенные нюансы. Срок игр Кубка России определяются, матчи чемпионата начнутся не раньше 9-10 ноября", - сказал Скрынник.

По его словам, свое участие в чемпионате подтвердили все команды суперлиги. "Технического исполнения всех подтверждений от всех команд еще нет. Есть определенные условия, которые все должны выполнить", - отметил он.

По словам президента ФХМР, новой информации по поводу проведения финального матча нет. "Нет никаких конкретных объяснений, когда, что и где открывается, все области закрыты, лишь бы сыграть мы не хотим. Без чемпиона, думаю, подводить итоги невозможно", - подчеркнул Скрынник.

Теги
РоссияХоккей с мячом
Футбол в России
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