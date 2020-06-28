Россиянка Скубова стала первой победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике

В международном онлайн-турнире, который проходит в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой, принимают участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Команды Израиля и Узбекистана (в групповых упражнениях) выступают на своих домашних аренах, их выступление транслируется в прямом эфире. На московский ковер выходят спортсменки России, Узбекистана (личное первенство) и Киргизии (личное первенство). Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит без зрителей.

Скубова первенствовала с результатом 22,30 балла. Второе место заняла ее соотечественница Анна Попова (21,70), третьей стала израильтянка Эмили Малка (21,55).

В онлайн-турнире гимнастки борются за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Гимнастки сделают по два упражнения, в многоборье первенство разыгрываться не будет. В групповых упражнениях примут участие команды России и Узбекистана. В личных состязаниях принимают участие 27 спортсменок, из которых 12 - юниорки.