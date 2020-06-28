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Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина выиграла онлайн-турнир по художественной гимнастике в упражнениях с обручем

Второе место заняла ее сестра Арина Аверина
Дина Аверина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Дина Аверина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Россиянка Дина Аверина стала победительницей онлайн-турнира по художественной гимнастике в упражнениях с обручем. Соревнования проходят в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

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В международном онлайн-турнире принимают участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Команды Израиля и Узбекистана (вторая - в групповых упражнениях) выступают на своих домашних аренах, их выступление транслируется в прямом эфире. На московский ковер выходят спортсменки России, Узбекистана (личное первенство) и Киргизии. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходит без зрителей.

Дина Аверина в упражнениях с обручем первенствовала с результатом 25,15 балла. Второе место заняла ее сестра Арина Аверина (23,90), третьей стала представительница Узбекистана Екатерина Фетисова (21,20).

В онлайн-турнире гимнастки борются за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Гимнастки сделают по два упражнения, в многоборье первенство разыгрываться не будет. В групповых упражнениях примут участие команды России и Узбекистана. В личных состязаниях принимают участие 27 спортсменок, из которых 12 - юниорки.

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