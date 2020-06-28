СМИ: вратарь ФК "Краснодар" Крицюк продолжит карьеру в "Бешикташе"

ТАСС, 28 июня. Российский голкипер футбольного клуба "Краснодар" Станислав Крицюк перейдет в турецкий "Бешикташ". Об этом сообщает портал Ortacizgi.

По данным портала, турецкий клуб уже достиг предварительной договоренности с 29-летним вратарем. Действующий контракт Крицюка с "Краснодаром" рассчитан до 31 июля 2020 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость голкипера оценивается в €3,2 млн.

В нынешнем сезоне Крицюк провел за "Краснодар" шесть матчей в разных турнирах. Всего в составе российской команды он принял участие в 72 играх, пропустив 62 мяча и 33 раза отыграв "на ноль". Ранее он также выступал за португальские "Брагу" и "Рио Аве", а также за футбольный клуб "Тольятти". В составе "Краснодара" голкипер стал бронзовым призером чемпионат России сезона-2018/19.