{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Вылет бойца UFC Волкова из США в Россию вновь отложен

Ранее стало известно, что спортсмен не может вылететь на родину после поединка в США из-за отсутствия рейсов

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Вылет российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова из США в Россию вновь отложен. Об этом ТАСС сообщили в команде спортсмена.

На эту тему
Российский боец Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Ранее стало известно, что Волков не может вылететь на родину после поединка в США из-за отсутствия рейсов. Предполагалось, что спортсмен сможет вылететь в Россию 28 июня.

"К сожалению, нет", - ответил собеседник агентства на вопрос о том, есть ли понимание, когда Волков вылетит на родину.

Волков 21 июня проиграл американцу Кертису Блэйдсу единогласным решением судей на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе.

Теги
СШАММА
Летние олимпийские виды спорта
Сестры Аверины победили в трех упражнениях на онлайн-турнире по художественной гимнастике
В четвертом виде программы победу одержала Анастасия Гузенкова
Читать полностью