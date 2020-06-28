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Футбол в России

Талалаев сменил Божовича на посту главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов"

"Крылья Советов" занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице чемпионата России
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев Артем Коротаев/ТАСС
Описание
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Талалаев
© Артем Коротаев/ТАСС

ТАСС, 28 июня. Андрей Талалаев назначен главным тренером самарского футбольного клуба "Крылья Советов". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Контракт 47-летнего Талалаева рассчитан на два года, на посту главного тренера "Крыльев Советов" он сменил 52-летнего черногорца Миодрага Божовича, который ранее в воскресенье был отправлен в отставку.

"К выполнению своих обязанностей Андрей Талалаев приступит в понедельник. В тренерский штаб Андрея Викторовича войдут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус", - говорится в заявлении пресс-службы.

Божович возглавлял клуб из Самары с октября 2018 года. За это время команда под руководством тренера из Черногории провела 49 матчей, в которых одержала 13 побед, семь раз сыграла вничью и 29 раз проиграла.

Талалаев ранее был главным тренером российских клубов "Волга" (Нижний Новгород), "Тамбов", "Химки", "Росич" (Москва), а также армянского "Пюника", помощником тренера в краснодарской "Кубани". В 2004 году специалист работал в тренерском штабе московского "Спартака" под руководством итальянца Невио Скалы, затем в течение пяти лет руководил юношескими сборными России разных возрастов.

"Крылья Советов" занимают последнее, 16-е место, в турнирной таблице сезона-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 22 очка после 24 матчей и проиграв три последние встречи. Отставание от 14-й строчки, гарантирующей право выступления в следующем сезоне РПЛ, составляет два очка. 

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