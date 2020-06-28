Тренер Нурмагомедова заявил, что хотел поучаствовать в драке с командой Макгрегора

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагоедова Хавьер Мендес хотел поучаствовать в потасовке с командой ирландца Конора Макгрегора. Об этом он рассказал ТАСС.

Нурмагомедов победил Макгрегора болевым приемом осенью 2018 года в Лас-Вегасе. После боя состоялась потасовка между командами бойцов, которая привела к дисквалификациям обоих спортсменов.

"Я бы 100 процентов "вписался" в потасовку, - сказал Мендес. - Просто, когда все закончилось, я уже отвернулся и получал поздравления. Обернулся и увидел, что они уже дерутся. Я попытался туда попасть, но полиция сказала не лезть".

"Я законопослушный человек, не буду ничего делать против полиции. Тем более, что там были Дэниэль Кормье и Люк Рокхолд, они бы и без меня справились, если бы была необходимость", - добавил специалист.