Сестры Аверины победили в трех упражнениях на онлайн-турнире по художественной гимнастике

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Лидеры сборной России по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины одержали победы в трех упражнениях из четырех на онлайн-турнире. Соревнования проходили в Москве во Дворце художественной гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

В международном онлайн-турнире принимали участие гимнастки из России, Израиля, Узбекистана и Киргизии. Команды Израиля и Узбекистана (вторая - в групповых упражнениях) выступали на своих домашних аренах, их выступление транслировалось в прямом эфире. На московский ковер выходили спортсменки России, Узбекистана (личное первенство) и Киргизии. Из-за пандемии коронавируса мероприятие проходило без зрителей.

Дина Аверина первенствовала в упражнениях с лентой (20,50 балла) и с обручем (25,15). Ее сестра Арина Аверина стала первой в упражнениях с мячом (25,90). Россиянка Анастасия Гузенкова показала лучший результат в упражнениях с булавами (24,15).

Второе место в упражнениях с лентой заняла Гузенкова (20,35), третьей была Диана Сверцов из Израиля (16,55). Серебро в упражнениях с мячом досталось израильтянке Линой Ашрам (25,30), бронза - россиянке Дарье Трубниковой (23,10). Второй в упражнениях с булавами стала израильтянка Николь Зеликман (23,80), третьей - Трубникова (23,35). Второе место в упражнениях с обручем заняла Арина Аверина (23,90), третьей стала представительница Узбекистана Екатерина Фетисова (21,20).

В групповых упражнениях с пятью мячами сборная России стала первой с результатом 32,80 балла. Выступление команды Узбекистана было оценено в 32,05 балла.

В онлайн-турнире гимнастки боролись за первые места как в личных состязаниях (среди взрослых и юниорок), так и в групповых упражнениях (с пятью мячами). Гимнастки сделали по два упражнения, в многоборье первенство не разыгрывалось. В групповых упражнениях принимали участие команды России и Узбекистана. В личных состязаниях участвовали 27 спортсменок, из которых 12 - юниорки.