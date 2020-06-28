Дубль Бикфалви принес "Уралу" победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России по футболу

В составе "Урала" дважды отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви (20-я и 70-я минуты), первый мяч игрок забил с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. Всего на счету 32-летнего румынского футболиста семь мячей в текущем сезоне чемпионата. У "Тамбова" мяч забил Михаил Костюков (68), для него этот гол стал шестым в сезоне. На 83-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку (первая была показана ему минутой ранее). В составе "Урала" в высшем дивизионе чемпионата России дебютировал 27-летний российский защитник Алексей Герасимов.

"Урал" одержал вторую победу на этой неделе, 24 июня команда из Екатеринбурга обыграла ярославский "Шинник" в четвертьфинале Олимп - Кубка России. "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, клуб прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате (одна ничья и три поражения). "Тамбов" находится на 13-й позиции, имея в активе 25 очков. В 25-м туре у "Урала" запланирован гостевой матч против "Оренбурга" 1 июля (матч 24-го тура "Оренбург" - "Краснодар" не состоялся 27 июня из-за карантина у оренбургской команды из-за случаев заражения коронавирусом), "Тамбов" примет лидирующий в РПЛ петербургский "Зенит", матч пройдет без зрителей в Нижнем Новгороде 1 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.