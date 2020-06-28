Дубль Бикфалви принес "Уралу" победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России по футболу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на домашней арене обыграл "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена" в присутствии 3 471 зрителей.
В составе "Урала" дважды отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви (20-я и 70-я минуты), первый мяч игрок забил с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. Всего на счету 32-летнего румынского футболиста семь мячей в текущем сезоне чемпионата. У "Тамбова" мяч забил Михаил Костюков (68), для него этот гол стал шестым в сезоне. На 83-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку (первая была показана ему минутой ранее). В составе "Урала" в высшем дивизионе чемпионата России дебютировал 27-летний российский защитник Алексей Герасимов.
"Урал" одержал вторую победу на этой неделе, 24 июня команда из Екатеринбурга обыграла ярославский "Шинник" в четвертьфинале Олимп - Кубка России. "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, клуб прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате (одна ничья и три поражения). "Тамбов" находится на 13-й позиции, имея в активе 25 очков. В 25-м туре у "Урала" запланирован гостевой матч против "Оренбурга" 1 июля (матч 24-го тура "Оренбург" - "Краснодар" не состоялся 27 июня из-за карантина у оренбургской команды из-за случаев заражения коронавирусом), "Тамбов" примет лидирующий в РПЛ петербургский "Зенит", матч пройдет без зрителей в Нижнем Новгороде 1 июля.
Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|24
|17
|5
|2
|50-11
|56
|2
|Локомотив
|24
|14
|5
|5
|35-25
|47
|3
|Ростов
|24
|12
|5
|7
|42-45
|41
|4
|Краснодар
|22
|11
|8
|3
|36-22
|41
|5
|ЦСКА
|24
|10
|7
|7
|29-26
|37
|6
|Спартак
|24
|9
|5
|10
|27-25
|32
|7
|Динамо
|23
|8
|7
|8
|20-25
|31
|8
|Уфа
|24
|7
|10
|7
|18-20
|31
|9
|Арсенал
|24
|8
|4
|12
|28-32
|28
|10
|Урал
|24
|7
|7
|10
|29-44
|28
|11
|Сочи
|24
|7
|7
|10
|37-30
|28
|12
|Рубин
|24
|6
|8
|10
|14-25
|26
|13
|Тамбов
|24
|7
|4
|13
|28-31
|25
|14
|Ахмат
|24
|5
|9
|10
|21-32
|24
|15
|Оренбург
|23
|6
|5
|12
|26-37
|23
|16
|Крылья Советов
|24
|6
|4
|14
|25-35
|22