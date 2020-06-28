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Футбол в России

Дубль Бикфалви принес "Уралу" победу над "Тамбовом" в матче чемпионата России по футболу

На 83-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку, первая была показана ему минутой ранее
Описание
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" на домашней арене обыграл "Тамбов" со счетом 2:1 в матче 24-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена" в присутствии 3 471 зрителей.

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В составе "Урала" дважды отличился румынский полузащитник Эрик Бикфалви (20-я и 70-я минуты), первый мяч игрок забил с пенальти, который был назначен после просмотра видеоповтора главным арбитром встречи Алексеем Матюниным. Всего на счету 32-летнего румынского футболиста семь мячей в текущем сезоне чемпионата. У "Тамбова" мяч забил Михаил Костюков (68), для него этот гол стал шестым в сезоне. На 83-й минуте Бикфалви был удален за вторую желтую карточку (первая была показана ему минутой ранее). В составе "Урала" в высшем дивизионе чемпионата России дебютировал 27-летний российский защитник Алексей Герасимов. 

"Урал" одержал вторую победу на этой неделе, 24 июня команда из Екатеринбурга обыграла ярославский "Шинник" в четвертьфинале Олимп - Кубка России. "Урал" занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, клуб прервал четырехматчевую серию без побед в чемпионате (одна ничья и три поражения). "Тамбов" находится на 13-й позиции, имея в активе 25 очков. В 25-м туре у "Урала" запланирован гостевой матч против "Оренбурга" 1 июля (матч 24-го тура "Оренбург" - "Краснодар" не состоялся 27 июня из-за карантина у оренбургской команды из-за случаев заражения коронавирусом), "Тамбов" примет лидирующий в РПЛ петербургский "Зенит", матч пройдет без зрителей в Нижнем Новгороде 1 июля.

Сезон-2019/20 РПЛ был возобновлен 19 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Матчи чемпионата России проходят со зрителями, заполняемость стадиона не должна превышать 10% от общей вместимости, рассадка зрителей производится с учетом социальной дистанции. Все встречи проходят с соблюдением необходимых мер безопасности. Команды имеют право на пять замен.

Чемпионат России по футболу сезона-2019/20
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит24175250-1156
2Локомотив24145535-2547
3Ростов24125742-4541
4Краснодар22118336-2241
5ЦСКА24107729-2637
6Спартак24951027-2532
7Динамо2387820-2531
8Уфа24710718-2031
9Арсенал24841228-3228
10Урал24771029-4428
11Сочи24771037-3028
12Рубин24681014-2526
13Тамбов24741328-3125
14Ахмат24591021-3224
15Оренбург23651226-3723
16Крылья Советов24641425-3522

 

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