Черчесов считает, что футболист Смолов хочет остаться в испанской "Сельте"

Смолов перешел в "Сельту" зимой на правах аренды до конца сезона. В составе испанской команды 30-летний нападающий провел десять матчей в чемпионате страны. В субботу россиянин забил гол в матче против "Барселоны", этот мяч стал вторым для Смолова за "Сельту" - ранее он отличился в матче с "Реалом".

"Со Смоловым говорил перед матчем с "Барселоной", - отметил Черчесов. - Много о чем поговорили, ситуация у него меняется. [Федор] Кудряшов (защитник сборной России и турецкого "Антальяспора" - прим. ТАСС) уже играет, [Денис] Черышев (полузащитник испанской "Валенсии") непостоянно играет, но мы его поддерживаем. А [Александр] Головин (полузащитник "Монако") только тренируется".

"Мы поддерживаем любое решение игрока, если он убежден, об этом мы и говорили с ним (со Смоловым). У него ситуация на три стороны - два клуба и он, посмотрим, какое решение они примут. Моя просьба, которая переходит в требование, - нужно, чтобы он понял, чего хочет и об этом сказал всем. Судя по тому, как он себя там чувствует, думаю, он хочет остаться", - добавил Черчесов.

Главный тренер национальной команды отметил, что его беспокоит нечастое попадание в состав "Валенсии" Черышева. "Мы рекомендуем, чтобы он принял ту ситуацию, какая есть, тем более в его состоянии, когда он мало играл и до паузы, - сказал Черчесов.- Когда он приезжал к нам [в сборную России], мы помогали и тренировочным процессом, и советом, и он играл на нужном уровне. Мы делаем максимум для того, чтобы футболисты чувствовали себя комфортно".