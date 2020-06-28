РФС до 7 июля отправит в УЕФА информацию о месте проведения матча Лиги наций с сербами

ТАСС, 28 июня. Российский футбольный союз (РФС) оповестит Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о месте проведения матча Лиги наций с командой Сербии до 7 июля. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" сообщил главный тренер российской сборной Станислав Черчесов.

Российская сборная примет команду Сербии 3 сентября.

"До 7 июля нам надо дать в УЕФА ответ о месте проведения матча со сборной Сербии, запрос отправили, как они хотят, со зрителями или без, - сказал Черчесов. - Ждем ответа, какое письмо получим от них, такая ситуация и будет у нас".

Черчесов отметил, что сборная России хотела бы проводить больше встреч в регионах. "Будем проводить игры в других городах, не только в Москве, но если не будет зрителей, то смысла не имеет, - сказал тренер. - С удовольствием сыграем в Подмосковье, лишнего вылета не будет, мы хотим играть со зрителями, чтобы нас увидели регионы".

"В октябре и ноябре будут даты контрольных встреч. Ждем подтверждения от шведов и молдаван. Со шведами хотели сыграть перед чемпионатом Европы, чтобы подготовиться к матчу с датчанами", - подытожил Черчесов.

Также в Лиге наций 6 сентября российская команда на выезде встретится со сборной Венгрии, домашний матч с этим соперником пройдет 14 октября. Россияне проведут домашний матч со сборной Турции 11 октября, матч в гостях состоится 15 ноября. На выезде команда России сыграет с сербами 18 ноября.