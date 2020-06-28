Черчесов призвал футболистов клубов соблюдать регламент возобновления РПЛ

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов призвал игроков клубов Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) соблюдать дисциплину и следовать регламенту возобновления турнира. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Матч ТВ".

Сезон в российском чемпионате возобновился 19 июня после трехмесячной паузы, связанной с пандемией коронавируса. За два дня до рестарта РПЛ "Ростов" объявил, что у шести игроков основного состава диагностирован коронавирус, в связи с чем команда ушла на 14-дневный карантин. "Ростов" был вынужден проводить матч 23-го тура с "Сочи" (1:10) составом из игроков академии, поскольку соперник отказался переносить игру. После возобновления сезона случаи заражения коронавирусом были выявлены в московском "Динамо" и "Оренбурге", также "Уфа" сообщала о возможном заражении одного из членов клуба.

"Однозначно правильное [решение доиграть сезон], я говорил и буду говорить, если еще пару месяцев не играть, то что будет потом? Мы приняли то решение, которое есть, его надо уважать, - сказал Черчесов. - Нужно, чтобы футбольное сообщество правильно к этому относилось, обратило на себя внимание и начало следовать рекомендациям. Регламент подписан, его надо придерживаться, понятно, что условия одинаковые, но каждый клуб должен понимать, где живет, с кем живет, как летает".

"Мы не знаем, как они (футболисты) дома проводят время, их близкие, здесь ответственность должна быть, она лежит на каждом. Я призываю, чтобы была дисциплина, не надо кивать на регламент, он принимался в непростых условиях, руководители сделали все, чтобы футбол был на ТВ, чтобы болельщики наслаждались", - добавил Черчесов.