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Летние олимпийские виды спорта

Дина Аверина рассказала о посещении тренировки группы Тутберидзе

Фигуристы и представительницы художественной гимнастики занимаются на одной тренировочной базе

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Многократной чемпионке мира по художественной гимнастике Дине Авериной понравилось наблюдать за тренировочным процессом фигуристов группы Этери Тутберидзе. Об этом Аверина рассказала журналистам.

"У нас был выходной день, и мы решили прийти к ним на тренировку, почему бы и нет, ведь мы тренируемся на одной базе, - сказала Аверина. - Мы около часа провели у них на тренировке, нам все очень понравилось, фигуристки прыгали и крутились, показывали всякие свои штучки. Потом мы немного пообщались с ними, хотелось бы потом еще прийти к ним на тренировки. Кстати, они тоже были на наших занятиях и смотрели, как мы готовимся".

В активе 21-летней Авериной 13 золотых, две серебряные и одна бронзовая медаль чемпионатов мира. Шесть раз спортсменка завоевывала золотые награды чемпионатов Европы.

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