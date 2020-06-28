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Футбол в России

"Урал" в плановом режиме готовится к матчу с "Оренбургом", который может не состояться

Встреча должна пройти 1 июля

МОСКВА, 28 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Урала" в плановом режиме продолжают готовиться к гостевому матчу 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Оренбурга". Об этом ТАСС рассказал президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

"Оренбург" не смог организовать матч 24-го тура против "Краснодара" 27 июня, так как команда находится на карантине в связи с заражением коронавирусом шестерых футболистов и двух сотрудников клуба. Решение по результату игры будет вынесено на ближайшем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза, вероятный вердикт - техническое поражение. Член совета директоров "Оренбурга" Василий Столыпин допустил, что клубу могут засчитать техническое поражение и в игре с "Уралом".

"Не знаю, будем ли мы играть в Оренбурге или нет. Завтра-послезавтра все решится, к игре мы готовимся, самолет у нас заказан", - сказал Иванов.

Матч "Оренбург" - "Урал" должен пройти 1 июля.

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