"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

ТАСС, 28 июня. "Милан" победил "Рому" со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Первый гол в матче забил нападающий хозяев Анте Ребич на 78-й минуте. Для хорватского форварда этот гол стал восьмым в итальянском чемпионате. На 88-й минуте полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.
"Милан" взял реванш за поражение в первом круге турнира - в девятом туре чемпионата "Рома" дома победила со счетом 2:1.
"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 28 игр, "Рома" располагается на пятой позиции, имея на счету 48 очков после 28 матчей. В следующем туре "Милан" 1 июля в гостях сыграет со СПАЛом, "Рома" 2 июля дома примет "Удинезе".
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Ювентус
|28
|22
|3
|3
|56-24
|69
|2
|Лацио
|28
|20
|5
|3
|64-27
|65
|3
|Интер
|27
|17
|7
|3
|54-28
|58
|4
|Аталанта
|27
|16
|6
|5
|77-37
|54
|5
|Рома
|28
|14
|6
|8
|53-33
|48
|6
|Наполи
|27
|12
|6
|9
|43-36
|42
|7
|Милан
|28
|12
|6
|10
|34-35
|42
|8
|Парма
|27
|11
|6
|10
|37-33
|39
|9
|Верона
|27
|10
|8
|9
|31-29
|38
|10
|Кальяри
|28
|10
|8
|10
|47-44
|38
|11
|Болонья
|27
|9
|7
|11
|38-44
|34
|12
|Сассуоло
|27
|9
|6
|12
|45-46
|33
|13
|Фиорентина
|28
|7
|10
|11
|34-39
|31
|14
|Торино
|28
|9
|4
|15
|32-50
|31
|15
|Удинезе
|27
|7
|7
|13
|21-38
|28
|16
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|30-48
|26
|17
|Дженоа
|28
|6
|8
|14
|34-53
|26
|18
|Лечче
|28
|6
|7
|15
|35-64
|25
|19
|СПАЛ
|27
|5
|3
|19
|20-45
|18
|20
|Брешия
|28
|4
|6
|18
|25-52
|18