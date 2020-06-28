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Футбол в Италии

"Милан" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Милана" EPA-EFE/MATTEO BAZZI
Описание
Футболисты "Милана"
© EPA-EFE/MATTEO BAZZI

ТАСС, 28 июня. "Милан" победил "Рому" со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Анте Ребич на 78-й минуте. Для хорватского форварда этот гол стал восьмым в итальянском чемпионате. На 88-й минуте полузащитник "Милана" Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.

"Милан" взял реванш за поражение в первом круге турнира - в девятом туре чемпионата "Рома" дома победила со счетом 2:1.

"Милан" занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 28 игр, "Рома" располагается на пятой позиции, имея на счету 48 очков после 28 матчей. В следующем туре "Милан" 1 июля в гостях сыграет со СПАЛом, "Рома" 2 июля дома примет "Удинезе".

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

Чемпионат Италии по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиО
1Ювентус28223356-2469
2Лацио28205364-2765
3Интер27177354-2858
4Аталанта27166577-3754
5Рома28146853-3348
6Наполи27126943-3642
7Милан281261034-3542
8Парма271161037-3339
9Верона27108931-2938
10Кальяри281081047-4438
11Болонья27971138-4434
12Сассуоло27961245-4633
13Фиорентина287101134-3931
14Торино28941532-5031
15Удинезе27771321-3828
16Сампдория27751530-4826
17Дженоа28681434-5326
18Лечче28671535-6425
19СПАЛ27531920-4518
20Брешия28461825-5218

 

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