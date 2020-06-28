Непомнящий сыграет с Гири в полуфинале шахматного онлайн-турнира Chessable Masters

ТАСС, 28 июня. Российский гроссмейстер Александр Грищук проиграл Анишу Гири из Нидерландов во втором матче четвертьфинала турнира по быстрым шахматам Chessable Masters. Соревнования, которые проходят в онлайн-режиме, организовал чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

Каждый матч состоит из четырех партий, если кто-то из шахматистов не добивается досрочной победы, противостояние длится до двух матчевых побед одного из игроков. В воскресенье Грищук и Гири дважды сыграли вничью, и еще в двух партиях победа досталась шахматисту из Нидерландов. В первом четвертьфинальном матче победу также одержал Гири. В полуфинале турнира он встретится с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, который в четвертьфинале оказался сильнее соотечественника Владислава Артемьева.

В другом полуфинале Карлсен сыграет с победителем пары между китайцем Дин Лижэнем и американцем Хикару Накамурой. Итог этого противостояния станет известен позднее.

Полуфиналы состоятся с 30 июня по 2 июля, финал - 3-5 июля.

Chessable Masters с призовым фондом $150 тыс. - третий турнир в шахматном туре, организованном Карлсеном. Общий призовой фонд тура, который состоит из четырех турниров и гранд-финала, составляет $1 млн. Победителем первого турнира стал Карлсен, второй турнир выиграл Дубов.