Главным арбитром матча ЦСКА - "Спартак" назначен Алексей Еськов

ТАСС, 28 июня. Бригада Алексея Еськова будет работать на матче 25-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими ЦСКА и "Спартаком". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Еськова будут Алексей Лунев (Новосибирск) и Арам Петросян (Бронницы), резервным судьей назначен Артем Любимов (Санкт-Петербург). За систему видеоассистента рефери (VAR) отвечают Сергей Карасев (Москва) и его помощник Дмитрий Сафьян (Москва). Встреча пройдет 30 июня на стадионе "ВЭБ-Арена", начало в 20:30 мск.

Тур откроется матчем "Локомотив" (Москва) - "Крылья Советов" (Самара) во вторник, его рассудит Алексей Сухой (Люберцы), оставшиеся игры пройдут в среду. Евгений Кукуляк (Калуга) обслужит матч "Оренбург" - "Урал" (Екатеринбург), для него эта встреча станет первой в качестве главного арбитра на матчах высшего дивизиона чемпионата России. Евгений Турбин (Дмитров) назначен на встречу между "Уфой" и "Рубином" (Казань).

Михаил Вилков (Нижний Новгород) будет работать на игре "Тамбова" и "Зенита" (Санкт-Петербург), Василий Казарцев (Санкт-Петербург) рассудит игру "Арсенал" (Тула) - "Ахмат" (Грозный). На матче "Ростов" - "Краснодар" будет работать бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров), "Сочи" - "Динамо" (Москва) рассудит Игорь Панин (Дмитров).