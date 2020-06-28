{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Англии

"Манчестер Сити" сыграет с "Арсеналом" в полуфинале Кубка Англии по футболу

В другом полуфинале встретятся "Челси" и "Манчестер Юнайтед"
Футболисты "Ньюкасла" Жоэлинтон и "Манчестер Сити" Фил Фоден EPA-EFE/Shaun Botterill
Описание
Футболисты "Ньюкасла" Жоэлинтон и "Манчестер Сити" Фил Фоден
© EPA-EFE/Shaun Botterill

ТАСС, 28 июня. Футболисты "Манчестер Сити" обыграли "Ньюкасл" со счетом 2:0 в четвертьфинальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в городе Ньюкасл-апон-Тайн.

На эту тему

Счет в матче на 37-й минуте с пенальти открыл Кевин Де Брёйне, бельгийскому полузащитнику в воскресенье исполнилось 29 лет. Гол в ворота "Ньюкасла" стал 100-м для Де Брёйне в клубной карьере. На 68-й минуте преимущество гостей удвоил Рахим Стерлинг.

Впервые с 1993 года все четвертьфиналисты выиграли гостевые матчи.

В перерыве матча состоялась жеребьевка полуфинальных пар Кубка Англии. "Манчестер Сити" встретится с "Арсеналом" (19 июля), во втором полуфинале днем ранее сыграют "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Обе встречи и финал пройдут на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. "Манчестер Сити" является шестикратным обладателем трофея, последнюю победу в турнире подопечные Хосепа Гвардиолы одержали в 2019 году. Рекорд по количеству завоеванных Кубков Англии принадлежит "Арсеналу" (13).

Футбол в Англии
"Челси" победил "Лестер" и сыграет с "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии
Встреча завершилась со счетом 1:0
Читать полностью