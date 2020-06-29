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Футбол в Испании

"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу

Встреча завершилась гостевой победой мадридского клуба со счетом 1:0
Футболисты "Реала" Иско, Федерико Вальверде и Каземиро EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ
Описание
Футболисты "Реала" Иско, Федерико Вальверде и Каземиро
© EPA-EFE/ALBERTO ESTEVEZ

ТАСС, 29 июня. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Эспаньол" со счетом 1:0 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании.

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Единственный гол с передачи пяткой Карима Бензема забил полузащитник "Реала" Каземиро (45-я минута).

"Реал" в 104-й раз победил "Эспаньол" в чемпионатах Испании, это рекорд по количеству побед одной команды над другой.

Победа в матче позволила "Реалу" выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, мадридский клуб набрал 71 очко в 32 матчах. Идущая на второй строчке "Барселона" отстает на два очка. "Эспаньол" идет на последнем, 20-м месте, имея в активе 24 очка в 32 матчах.

В других матчах игрового дня "Леванте" победил "Бетис" (4:2), "Вильярреал" на домашнем поле переиграл "Валенсию" (2:0), "Эйбар" в гостях оказался сильнее "Гранады" (2:1).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Реал Мадрид32218360-2171
2Барселона32216572-3369
3Атлетико321513441-2358
4Севилья321412645-3354
5Хетафе311310840-2949
6Вильярреал311461149-4048
7Реал Сосьедад311451247-3947
8Валенсия311210941-4446
9Атлетик Бильбао321112936-2845
10Гранада311271237-3643
11Осасуна3210111138-4741
12Леванте311151537-4438
13Бетис319101241-4837
14Алавес32981532-4835
15Вальядолид327141127-3735
16Сельта327131231-3734
17Эйбар31881532-4732
18Мальорка32752030-5526
19Леганес325101724-4625
20Эспаньол32591826-5124

 

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