"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 29 июня. Футболисты мадридского "Реала" обыграли "Эспаньол" со счетом 1:0 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол с передачи пяткой Карима Бензема забил полузащитник "Реала" Каземиро (45-я минута).
"Реал" в 104-й раз победил "Эспаньол" в чемпионатах Испании, это рекорд по количеству побед одной команды над другой.
Победа в матче позволила "Реалу" выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, мадридский клуб набрал 71 очко в 32 матчах. Идущая на второй строчке "Барселона" отстает на два очка. "Эспаньол" идет на последнем, 20-м месте, имея в активе 24 очка в 32 матчах.
В других матчах игрового дня "Леванте" победил "Бетис" (4:2), "Вильярреал" на домашнем поле переиграл "Валенсию" (2:0), "Эйбар" в гостях оказался сильнее "Гранады" (2:1).
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Реал Мадрид
|32
|21
|8
|3
|60-21
|71
|2
|Барселона
|32
|21
|6
|5
|72-33
|69
|3
|Атлетико
|32
|15
|13
|4
|41-23
|58
|4
|Севилья
|32
|14
|12
|6
|45-33
|54
|5
|Хетафе
|31
|13
|10
|8
|40-29
|49
|6
|Вильярреал
|31
|14
|6
|11
|49-40
|48
|7
|Реал Сосьедад
|31
|14
|5
|12
|47-39
|47
|8
|Валенсия
|31
|12
|10
|9
|41-44
|46
|9
|Атлетик Бильбао
|32
|11
|12
|9
|36-28
|45
|10
|Гранада
|31
|12
|7
|12
|37-36
|43
|11
|Осасуна
|32
|10
|11
|11
|38-47
|41
|12
|Леванте
|31
|11
|5
|15
|37-44
|38
|13
|Бетис
|31
|9
|10
|12
|41-48
|37
|14
|Алавес
|32
|9
|8
|15
|32-48
|35
|15
|Вальядолид
|32
|7
|14
|11
|27-37
|35
|16
|Сельта
|32
|7
|13
|12
|31-37
|34
|17
|Эйбар
|31
|8
|8
|15
|32-47
|32
|18
|Мальорка
|32
|7
|5
|20
|30-55
|26
|19
|Леганес
|32
|5
|10
|17
|24-46
|25
|20
|Эспаньол
|32
|5
|9
|18
|26-51
|24