"Реал" обыграл "Эспаньол" и вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу

Единственный гол с передачи пяткой Карима Бензема забил полузащитник "Реала" Каземиро (45-я минута).

"Реал" в 104-й раз победил "Эспаньол" в чемпионатах Испании, это рекорд по количеству побед одной команды над другой.

Победа в матче позволила "Реалу" выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, мадридский клуб набрал 71 очко в 32 матчах. Идущая на второй строчке "Барселона" отстает на два очка. "Эспаньол" идет на последнем, 20-м месте, имея в активе 24 очка в 32 матчах.

В других матчах игрового дня "Леванте" победил "Бетис" (4:2), "Вильярреал" на домашнем поле переиграл "Валенсию" (2:0), "Эйбар" в гостях оказался сильнее "Гранады" (2:1).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.