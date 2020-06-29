Тесты 18 футболистов MLS дали положительный результат на коронавирус с начала июня

Всего за это время было протестировано 668 игроков. Отмечается, что футболисты и персонал проходят тестирование до поездки в Орландо, где состоится турнир MLS is Back, и по прибытии во Флориду. На сегодняшний день 329 человек прошли тесты после прибытия, и два из них были положительными, оба принадлежат игрокам.

В заявлении лиги сообщается, что все члены клубов, чьи тесты на COVID-19 окажутся положительными во время пребывания в Орландо, будут переведены в изолятор отеля, где будут ежедневно получать дистанционное обслуживание от поставщика медицинских услуг, включая мониторинг симптомов и регулярное повторное тестирование.

Турнир MLS is Back пройдет с 8 июля по 11 августа во Флориде, 26 команд будут распределены на шесть групп, в ходе группового этапа команды проведут по три матча за 16 дней. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших клуба, занявших третье место, выйдут в 1/8 финала. В матчах плей-офф при ничейном счете соперники будут определять сильнейшего в серии пенальти без дополнительного времени.

Все набранные очки будут засчитаны в турнирной таблице регулярного сезона MLS, а победитель получит право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2021 года. Регулярный сезон MLS, в котором на данный момент сыграно два тура, планируется возобновить после турнира.