Клуб НБА "Лос-Анджелес Клипперс" подписал контракт с центровым Ноа

ТАСС, 29 июня. Французский центровой Жоаким Ноа продолжит карьеру в клубе Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Подробности соглашения с 35-летним баскетболистом, который находился в статусе свободного агента, не сообщаются. По данным ESPN, контракт рассчитан до конца текущего сезона, он включает в себя негарантированное соглашение на следующий сезон.

Ноа был выбран "Чикаго" на драфте НБА 2007 года в первом раунде под общим девятым номером. Он выступал за "Буллз" до 2016 года. Также он представлял "Нью-Йорк Никс" (2016-2018) и "Мемфис" (2018-2019). Ноа дважды участвовал в Матче всех звезд НБА (2013, 2014), был признан лучшим оборонительным игроком лиги в 2014 году.

В прошлом сезоне француз провел 42 матча за "Мемфис", набирая по 7,1 очка, 5,7 подбора и 2,1 передачи в среднем за игру. Летом прошлого года он получил травму и с тех пор не провел ни одного матча.

НБА приостановила регулярный чемпионат 12 марта. Руководство ассоциации 4 июня утвердило формат оставшейся части сезона-2019/20. Турнир доиграют 22 команды из 30. "Клипперс" занимают второе место в Западной конференции.