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Влияние коронавируса на спорт

В казахстанском ФК "Кайсар" 25 игроков заразились коронавирусом

Главный тренер команды Стойчо Младенов рассказал, что у него тест отрицательный

ТАСС, 29 июня. Тесты на коронавирус 25 игроков казахстанского футбольного клуба "Кайсар" дали положительный результат. Об этом рассказал главный тренер команды Стойчо Младенов, чей комментарий приводит портал sports.kz.

"10 игроков "Кайсара" сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодежной команды, "Байконура", то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус", - сказал Младенов.

На 1 июля у "Кайсара" запланирован матч Казахстанской премьер-лиги против клуба "Тараз".

На данный момент в Казахстане подтверждены 21 327 случаев инфицирования коронавирусом, 12 933 пациентов выздоровели, 178 человек умерли.

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