FIDE в течение месяца примет решение о возобновлении турнира претендентов в Екатеринбурге

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Международная шахматная федерация (FIDE) в течение месяца определится с местом и временем возобновления турнира претендентов. Об этом в понедельник рассказал президент организации Аркадий Дворкович на онлайн-сессии "Шахматы после COVID-19", которую проводят фонд "Росконгресс" и FIDE.

Турнир претендентов стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен 26 марта из-за пандемии коронавируса. Участники успели провести все партии первого круга. Победитель соревнования получит право провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

"Ведем консультации в еженедельном режиме, есть вероятность, что мы проведем турнир осенью, в сентябре-октябре, - сказал Дворкович. - Хотим все же провести турнир претендентов в Екатеринбурге, но рассматриваем и другие альтернативы, если Россия будет не готова принять шахматистов из-за ситуации с коронавирусом. Окончательное решение примем примерно через месяц".