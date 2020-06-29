Исхакова: Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ должен пройти 15-16 августа

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) намерена провести в 2020 году Кубок президента РФ в изначально запланированные сроки - с 15 по 16 августа. Об этом сообщила ТАСС генеральный секретарь ВФГБК Елена Исхакова.

"Эти соревнования мы собираемся провести, как и изначально планировалось, с 15 по 16 августа, - сказала Исхакова. - Однако, в отличие от прошлого года, сейчас соревнования пройдут только на канале в Крылатском. В Парке Горького мы в этом году не будем проводить".

Собеседница ТАСС также заметила, что перед Кубком президента РФ должен пройти чемпионат России. Планируется, что этот турнир состоится в Воронеже с 8 по 13 августа.

Кубок президента РФ по гребле на байдарках и каноэ - 2019 проходил с 30 по 31 августа. В турнире приняли участие каноисты, байдарочники, параканоисты, также прошли гонки на лодках "Дракон", соревнования по гребле на доске стоя и игре кануполо. По регламенту турнира, в одном экипаже могли выступать спортсмены из разных стран.