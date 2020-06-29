В регионы выслали медикаменты на сумму 26 млн рублей благодаря турниру "Сборная - России"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Участники благотворительного шахматного турнира "Сборная - России" выслали в региональные медицинские учреждения защитные костюмы и лекарства на сумму 26 млн рублей. Об этом в понедельник сообщил 14-й чемпион мира Владимир Крамник на онлайн-сессии "Шахматы после COVID-19", которую проводят фонд "Росконгресс" и Международная шахматная федерация (FIDE).

Инициатором турнира выступил Крамник, его идею поддержали Федерация шахмат России (ФШР) и фонд Геннадия Тимченко. В турнире приняли участие Александр Грищук (Москва), Крамник (Краснодарский край), Сергей Карякин (Крым), Ян Непомнящий (Брянская область), Петр Свидлер (Санкт-Петербург), Евгений Томашевский (Саратовская область), Эрнесто Инаркиев (Кавказ) и Александр Рязанцев (Урал и Сибирь). Победу одержал Грищук, но общий призовой фонд был равномерно распределен среди восьми участников.

"Проект возник спонтанно, с момента [возникновения] идеи до ее реализации прошло две недели. Хотелось попробовать сделать что-то конкретное, что в наших силах. Я не против онлайн-турниров, но было ощущение, что они проходят немного в вакууме, и захотелось сделать что-то полезное, помочь. Знаю некоторых медиков, что у них существуют сложности", - отметил Крамник.

"Турнир прошел хорошо, мы собрали серьезную сумму денег - 26 млн рублей. Закупили и послали в регионы медикаменты и защитные средства для врачей. Мне кажется, это хорошая идея, нужно помогать тем, кто находится в сложной ситуации. А врачи сейчас несут серьезный риск", - добавил Крамник.