{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Зайцева отказалась от участия в выборах в правление Союза биатлонистов России

Внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы, пройдет 11 июля в Химках
Ольга Зайцева Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Ольга Зайцева
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в СБР.

На эту тему
РУСАДА считает выдвижение Зайцевой в правление СБР очередным "шагом на старые грабли"

Зайцева была выдвинута в правление от Федерации биатлона Москвы. Это решение было раскритиковано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), поскольку бывшая биатлонистка обвиняется в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не вынес решения после мартовского рассмотрения ее апелляции.

"Ольга Зайцева взяла самоотвод", - сообщили в СБР.

Зайцева является олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов в эстафете, трехкратной чемпионкой мира.

Внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Она была созвана на фоне управленческого кризиса в СБР. На пост главы организации претендуют действующий президент Владимир Драчев и член правления Виктор Майгуров. Они же соперничали на выборах двухлетней давности.

Теги
РоссияЗайцева, Ольга АлексеевнаЗимние олимпийские виды спорта
Чернышенко: спорт возвращается в жизнь страны
Читать полностью