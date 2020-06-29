Зайцева отказалась от участия в выборах в правление Союза биатлонистов России

МОСКВА, 29 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева сняла свою кандидатуру с выборов в правление Союза биатлонистов России (СБР). Об этом ТАСС сообщили в СБР.

Зайцева была выдвинута в правление от Федерации биатлона Москвы. Это решение было раскритиковано Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), поскольку бывшая биатлонистка обвиняется в нарушении антидопинговых правил на Играх в Сочи. Спортивный арбитражный суд (CAS) еще не вынес решения после мартовского рассмотрения ее апелляции.

"Ольга Зайцева взяла самоотвод", - сообщили в СБР.

Зайцева является олимпийской чемпионкой 2006 и 2010 годов в эстафете, трехкратной чемпионкой мира.

Внеочередная конференция СБР, на которой состоятся выборы президента и состава правления организации, пройдет 11 июля в подмосковных Химках. Она была созвана на фоне управленческого кризиса в СБР. На пост главы организации претендуют действующий президент Владимир Драчев и член правления Виктор Майгуров. Они же соперничали на выборах двухлетней давности.